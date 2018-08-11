منظمة أممية: أنقذنا 128 مهاجرا قرب الجزائر

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة السبت أن نحو 128 مهاجرا من غرب أفريقيا بينهم نساء وأطفال تم إنقاذهم في الصحراء قرب الجزائر وقد وصلوا منتصف الأسبوع إلى شمال النيجر.

وقالت المنظمة عبر "فيسبوك" إن العملية التي تولتها بعثة للمنظمة أتاحت انقاذ "128 مهاجرا بينهم ثماني نساء و14 طفلا في صحراء أساماكا"، المنطقة النيجرية المتاخمة للجزائر من دون أن تذكر ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد طردتهم.

وأضافت أن الناجين "وصلوا سيرا" و"تلقوا الإسعافات الاولية". وهم يتحدرون من أحد عشر بلدا بينها نيجيريا وبنين وغينيا-كوناكري وغينيا-بيساو وساحل العاج ومالي وغامبيا وليبيريا والكاميرون والسنغال.

وأوضحت المنظمة أن نحو مئة من هؤلاء استقبلوا الأربعاء في مركز أرليت للعبور في شمال النيجر. لكن ستة منهم رفضوا المساعدة الأممية و"قرروا أن يجربوا حظهم مجددا في الجزائر".