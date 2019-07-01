"أكثر من 300 كيلوغرام".. إيران تتخطى "حاجز اليورانيوم المخصب"

تخطت إيران عتية مخزون اليورانيوم المسموح لها به وفق الاتفاق النووي، حسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصادر.

ونقلت الوكالة أن مستوى اليورانيوم المخصب وصل لأكثر من 300 كيلوغرام، وهو الحد المسموح به وفق الاتفاق.

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في مايو عام ٢٠١٨ وأعادت فرض عقوبات عليها بسبب "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، ما رفع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وبلغ التوتر مستوى جديداً إثر إسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية في 20 حزيران/يونيو. وجاء ذلك في أعقاب وقوع عدد من الهجمات المجهولة المصدر ضدّ ناقلات نفط، وكانت واشنطن تحمّل مسؤوليتها إلى طهران.

وردا على إعادة العمل بالعقوبات الأميركية، أعلنت إيران في مايو نيتها تعليق تنفيذ عدد من التزاماتها في حال لم يساعدها الأوروبيون والروس والصينيون في الالتفاف على التدابير الأميركية.

وأشارت طهران إلى أنها باتت في حل من التزاماتها الواردة في اتفاق فيينا بشأن مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم الضعيف التخصيب، وهددت بالتخلي عن التزامات اخرى ابتداء من السابع من يوليو.