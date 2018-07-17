تحرير والدة لاعب منتخب البرازيل بعد خطفها

حررت الشرطة البرازيلية والدة تايسون، جناح منتخب البرازيل لكرة القدم التي خطفتها عصابة في جنوب البلاد.

وقال الضابط رفائيل لوبيز الذي قاد التحقيقات لوكالة رويترز إن روسانجيلا بارسيلوس فريدا (58 عاما) اختطفت الاثنين من قبل عصابة تظاهر أفرادها بتسليم زهور قبل أن يجبروها على ركوب سيارة.

وأبلغ شهود عيان السلطات التي تعقبت والدة اللاعب حتى مكان احتجازها في مونت بونيتو، البلدة الصغيرة القريبة من حدود أوروغواي، حيث وجدت مقيدة في كرسي.

واعتقلت الشرطة ثلاثة رجال وسيدة من بينهم مسلح واحد.

والجناح الأيسر تايسون (30 عاما)، الذي بدأ مسيرته الكروية في نادي انترناسيونال بمدينة بورتو اليجري القريبة ويلعب حاليا في صفوف شاختار دونيتسك الأوكراني، ليس اللاعب البرازيلي الوحيد الذي يتعرض أحد أفراد أسرته للخطف.