منبج.. ضحايا في تفجير انتحاري

قتل 10 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون في تفجير انتحاري في مدينة منبج الخاضعة لسيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا.

وأفادت مراسلة الحرة في منبج نقلا عن مصادر محلية بأن انتحاريا فجر نفسه داخل مطعم الأمراء الواقع بحي السندس وسط المدينة.

وقالت إن الهجوم أسفر عن "سقوط 10 قتلى بينهم جندي أميركي".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم أدى إلى مقتل وإصابة 19 شخصا على الأقل، وقال إن "مروحيات تنقل الجرحى الغربيين إلى شرق الفرات".

وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "عنصرا أميركيا من قوات التحالف الدولي قتل فيما أصيب عنصر آخر بجروح بليغة" كانا داخل المطعم الذي استهدفه التفجير الانتحاري.

وقال المرصد إنه "رصد تطويق القوات الأميركية لمكان التفجير".

ولم يصدر أي تعليق من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة حتى الآن.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم في منبج.