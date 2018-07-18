بالفيديو والصور.. هكذا تستعد أميركا للتهديد الصيني

يشارك نحو 25 ألف مجند من 25 دولة من بينهم الولايات المتحدة في مناورات "ريمباك" البحرية بالمحيط الهادئ والتي أطلقت في 27 حزيران/يونيو وتنتهي في الثاني من آب/أغسطس.

وتهدف المناورات إلى توثيق العلاقات بين الدول المشاركة بجانب رفع كفائتهم العسكرية. وانطلقت "ريمباك" الشهر الماضي في غياب قوة كبرى اعتادت المشاركة وهي الصين.

وشاركت الصين في مناورات "ريمباك" خلال السنوات السابقة، لكن بسبب تحركاتها العسكرية للجزر في بحر الصين الجنوبي فقد ساءت العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة وتم إلغاء دعوة الصين إلى مناورات العام الجاري.

وشهدت مناورات هذا العام تدريبات جديدة تبرز "كيفية تحضير الولايات المتحدة وحلفائها لتهديدات جديدة في المحيط الهادئ"، حسبما نقل موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي.

وحسب وسائل إعلامية أميركية فإن مناورات "ريمباك" الأخيرة تعد تدريبا على احتمالية اشتباك عسكري مع قطع بحرية صينية.

وفي إحدى المناورات التي جرت في 12 تموز/يوليو، استهدفت طائرات وغواصات وصواريخ أرضية للدول المشاركة، سفينة USS Racine الأميركية المتقاعدة.

وإليكم بعض اللقطات من مناورات ريمباك:

تدريبات واقعية لكيفية إسعاف الجرحى في المعارك:

طائرات من طراز F/A-18 شاركت في المناورات: