منافس سابق للسيسي في 'حالة صحية حرجة'

قال مصدران مقربان من أسرة رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان الاثنين إن الأخير يرقد في "حالة حرجة" بالمستشفى بعد نحو ستة أشهر من اعتقاله.

وذكر المصدران أن عنان (70 عاما) نقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى عسكري بضاحية المعادي في القاهرة السبت الماضي، بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.

وأضافا أن "عنان كان محتجزا في سجن عسكري إلى أن أصيب بجلطة قبل أكثر من شهرين حيث نقل إلى المستشفى العسكري".

وتابع المصدران أن "حالة عنان الصحية كانت تتحسن، وأن الانتكاسة الأخيرة كانت مفاجئة".

وألقت السلطات القبض على عنان في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد إعلانه عن خطط لخوض انتخابات الرئاسة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واتهم الجيش المصري عنان بمخالفة القانون العسكري عبر الترشح للانتخابات من دون إذن القوات المسلحة، لكن متحدثا باسم عنان نفى في حينه مخالفته أي قوانين.