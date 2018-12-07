ممول لحزب الله يقر بالذنب أمام محكمة أميركية

قالت وزارة العدل الأميركية الخميس إن رجل أعمال لبنانيا اعترف بالذنب في تهم تتعلق بغسيل أموال وانتهاك العقوبات الأميركية على حزب الله.

وذكرت وزارة العدل في بيان أن قاسم تاج الدين (63 عاما)، الذي يدير شبكة من الشركات في لبنان وإفريقيا صنفتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها داعم مالي مهم لمنظمة حزب الله، اعترف بأنه مذنب في اتهامات مرتبطة بالتهرب من العقوبات الأميركية.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على رجل الأعمال اللبناني في 18 كانون الثاني/يناير 2019، حيث يواجه عقوبات تصل مدتها للسجن خمس سنوات.

وألقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء في 12 آذار/مارس 2017 بناء على طلب السلطات الأميركية، ووصل إلى الولايات المتحدة بعدها بأيام.

وفي أيار/مايو 2009، اعتبرت وزارة العدل الأميركية تاج الدين، الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشرق الأوسط وإفريقيا، "مساهما ماليا مهما" لحزب الله.