ممثل لبناني في دور تاريخي عالمي

أعلن الممثل اللبناني نيقولا معوض اختياره من بين أكثر من 1700 ممثل لتجسيد دور النبي "إبراهيم" في الفيلم الأميركي "His Only Son".

وكتب نيقولا على صفحته في "إنستغرام" "بعد شهور طويلة من الانتظار، سعيد جدا لإعلان أنه من بين أكثر من 1700 ممثل حول العالم، تم اختياري للسفر إلى لوس أنجلس في شهر 6 للقيام بالدور الرئيسي في الفيلم الأميركي الروائي الطويل "His Only Son".

هدية كبيرة من الله "أكتر ما بستاهل"، مش بس لأنّه على الصعيد المهني فرصة فريدة من نوعها، بل لأني بلعب شخصية من أفضل رجال الله، النبي إبراهيم بفيلم يتناول أحد أهم مراحل حياته".

وكانت آخر أعمال معوض، مسلسل "طلعت روحي"، وهو من بطولة إنجي وجدان، وأحمد فريد، ومن إخراج رامي رزق الله.