عباس النوري: صلاح الدين الأيوبي كذبة

وقال إن " صلاح الدين لم يحرر القدس، بل صالح على القدس وبشروط صليبية بحتة".

النوري وفي تصريحات لإذاعة سورية، انتقد وجود تمثال كبير لصلاح الدين الأيوبي وسط دمشق.

فتح ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا شمل هجوما على النجم السوري عباس النوري لوصفه القائد التاريخي المسلم صلاح الدين الأيوبي بـ"الكذبة".

واتهم النوري "الناصريين والإخوان" بتأسيس "مناخ مخلص الأمة" في ستينيات القرن الماضي، مضيفا أنهم "وجدوا أن صلاح الدين هو المخلص والمحرر الحقيقي للقدس، وهو لم يدخلها بحرب بل دخلها بصلح وأرجع اليهود إليها".

هاشتاغ #صلاح_الدين_الأيوبي انتشر على تويتر، مصاحبا لآراء تعارض ما قاله النوري، وأخرى مؤيدة.