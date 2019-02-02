ممثل أميركي يؤكد تعرضه لهجوم

دافع الممثل جيسي سموليت الذي شارك في مسلسل "الإمبراطورية" (إمباير)، عن الرواية التي أبلغها للشرطة عن تعرضه لهجوم في شارع بشيكاجو من رجلين وجها له شتائم عنصرية ومعادية للمثليين وقال إن ما تردد عما حدث له حقيقي مئة في المئة وإنه يتعاون مع الشرطة.

وسموليت مثلي وهو أميركي من أصل إفريقي ويبلغ من العمر 36 عاما.

وأدلى الممثل بالتصريحات بعدما التزم الصمت منذ ظهور أول تقارير إعلامية عن الأمر يوم الثلاثاء. وتحقق الشرطة في الواقعة باعتبارها جريمة كراهية محتملة.

وقال سموليت "أتعاون مع السلطات وكنت صادقا مئة في المئة ومتسقا في كل ما قلته وعلى كل المستويات".

وانتشرت أنباء بلاغ الشرطة سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الكثيرون عن غضبهم من الواقعة، فيما شكك آخرون في مصداقية الرواية من الأساس.

وقالت الشرطة وقت البلاغ إن مجهولين اقتربا من سموليت في الشارع وشرعا في مهاجمته "بدوافع ربما كانت عنصرية" مرددين شتائم عنصرية ومعادية للمثليين.

وأضافت الشرطة أن المهاجمين أصاباه في وجهه وسكبا عليه "مادة كيماوية مجهولة" ولفا حبلا حول عنقه قبل فرارهما.

ولم يتعرض الممثل لإصابات خطرة.