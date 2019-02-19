عاصفة ثلجية في 39 ولاية أميركية

تتوقع ولايات أميركية عديدة حدوث عاصفة بدءا من يوم الثلاثاء وتستمر حوالي يومين.

وقالت صحيفة يو أس توداي إن العاصفة ستصيب حوالي 200 مليون شخص في 39 ولاية أميركية، وهو ما نسبته حوالي 60 في المئة من إجمالي عدد سكان البلاد.

وستصيب العاصفة التي بدأت الأحد في كاليفورنيا كل الولايات الواقعة شرق نهر المسيسيبي، ومناطق الوسط الغربي ووسط وشمال شرق البلاد.

وسوف تشهد منطقة العاصمة واشنطن وبالتيمور وفيلادلفيا تراكم الثلوج وانتشار المطر الثلجي، وسيواجه سكانها صعوبات في التنقل يوم الأربعاء.

ومن المتوقع سقوط الثلوج والأمطار الكثيفة وتعطل حركة الطيران في عديد من المناطق.

وتسببت العاصفة بتساقط الثلوج يوم الاثنين في كولورادو وأريزونا ونيو ميكسيكو.