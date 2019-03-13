25 مليون رشى لقبول طلاب بجامعات مرموقة

اتهم مدعون فدراليون الثلاثاء عشرات من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والأعمال، ونجمتين من نجوم هوليوود، بدفع رشى مقابل إدراج طلاب من عائلات ثرية في جامعات مرموقة.

ومن بين الأسماء التي وجهت لها اتهامات فيليسيتي هافمان بطلة مسلسل "ديسبريت هاوسوايفز" ولوري لولين من مسلسل "فول هاوس ".

ويتهم المحققون هؤلاء الأشخاص بالمشاركة في دفع رشى لمراقبي امتحانات قبول ولمدربين ومراقبين مرروا قبول طلبة باعتبارهم رياضيين متعاقدين.

ووصلت المبالغ المدفوعة إجمالا إلى 25 مليون دولار دفعها أولياء أمور مقابل إدراج أبنائهم بجامعات شهيرة بينها جورج تاون وييل وستانفورد وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس.