مليون دولار على رأس حمزة بن لادن

‏أعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة في وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على ⁧‫حمزة بن لادن⁩، ابن زعيم تنظيم ⁧‫القاعدة⁩ السابق.

وكانت لجنة الخبراء بالأمم المتحدة قدمت تقريرا لمجلس الأمن الدولي في آب/أغسطس حذر من أن "الخطر الكبير القادم على المنطقة قد يأتي مجددا من تنظيم القاعدة".

حمزة بن لادن (30 عاما) الذي قال إنه يريد الثأر لوالده، استمر في الظهور كشخصية قيادية في التنظيم.

وحسب صحيفة الغارديان، فإن حمزة بن لادن تزوج من ابنة محمد عطا، المصري الذي خطف الطائرة الأولى وصدم بها مركز التجارة العالمي في 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وقال التقرير إن هناك أدلة قليلة على وجود تهديد عالمي مباشر من تنظيم القاعدة، لكنه أضاف أن "تحسين أساليب القيادة وتعزيز التواصل، ربما يزيد من التهديد بمرور الوقت. وكذلك ميول مناصرين لداعش للانضمام إلى القاعدة، كما ظهر في بعض المناطق".