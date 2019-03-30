1.4 مليون دولار تعويض عن عنف ضباط سجن

أظهر تسجيل فيديو نشر الخميس مسؤولين في أحد سجون ولاية كاليفورنيا يعتدون بالضرب على رجل يعاني من اضطرابات عقلية في قضية تعود إلى عام 2017 وأدت إلى إدانة اثنين من عناصر إنفاذ القانون وتغيير الإجراءات المعتمدة في السجون.

ويظهر في الفيديو الذي تسلمته وسائل إعلام من المحامي مارك ميرين المتخصص في الحقوق المدنية في ساكرامينتو، الاعتداء الذي تعرض له بو بانغورت داخل سجن أوبيرن الرئيسي في مقاطعة بليسر في 14 أيار/مايو 2017.

وأعطى قاض في ساكرامينتو موافقته النهائية الخميس على تعويض بـ1.4 مليون دولار في الدعوى القضائية التي رفعها بانغورت باسم عدد من الأفراد وتتهم ضباط السجن باستخدام القوة المفرطة، وفق صحيفة ساكرامينتو بي المحلية.

وذكرت شبكة NBC أن المبلغ سيوزع على 200 شخص جميعهم طرف في الدعوى ضد مقاطعة بليسر.

ويبدو باغورت الذي يقول محاميه إنه يعاني من انفصام الشخصية (شيزوفرينيا)، في التسجيل وهو يتلقى ضربات على وجهه في زنزانة ضيقة قبل أن يلكمه ضباط استخدموا فيما بعد مسدسا صاعقا (taser) ضده.

وقال الشريف ديفون بيل إن الشريط اكتشفه مسؤول كان يراجع التسجيلات وأبلغ رؤساءه بالأمر ما أدى إلى توجيه تهم جنائية إلى ثلاثة ضباط.

وقال المحامي إن موكله كان معتقلا بسبب جرائم بسيطة تتعلق بالمخدرات، وإنه كان قبل الاعتداء يدور في زنزانته من دون توقف ويضرب على بابها، مشيرا إلى أن ذلك أزعج الحراس.