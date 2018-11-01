أميركي يتلقى تعويضا بقيمة 78 مليون دولار

وافق أميركي على الحصول على تعويض بقيمة 78 مليون دولار من شركة مونسانتو الأميركية بعد أن أثبت أمام القضاء أن إصابته بمرض السرطان نتيجة تعرضه لمبيد أعشاب تنتجه الشركة.

وكانت هيئة محلفين في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا قد قررت في آب/أغسطس الماضي منح ديوين جونسون (46 عاما) مبلغ 289 مليون دولار في صورة تعويض عن الأضرار التي لحقت به، وجزاءات تأديبية ضد الشركة.

لكن سوزان بولانوس، القاضية في المحكمة العليا بسان فرانسيسكو قررت تخفيض المبلغ إلى 78 مليون دولار.

ورغم معارضته هذا الحكم وإمكانية أن يطلب محاكمة جديدة، وافق جونسون على المبلغ.

جونسون، الذي كان مسؤولا عن فناء مدرسة، قال في دعواه في حزيران/يونيو الماضي إن الاتصال الكثيف بمبيد الأعشاب "راوند أب" تسبب في إصابته بسرطان الجهاز الليمفاوي.

ورأت الهيئة أن المبيد ساهم في إصابة جونسون بالسرطان، وأن الشركة كان عليها وضع علامة تحذير من المخاطر الصحية المحتملة.

وفي المقابل، نفت مونسانتو أي صلة بين العنصر النشط في "راوند أب" (غليفوسات) والسرطان، وقالت إن مئات الدراسات أثبتت أنه آمن.

وتم تسريع الدعوى لأن وثائق وأوراق المحكمة أشارت إلى أن جونسون على وشك الموت.