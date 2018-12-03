'مليون توقيع' من أجل استفتاء ثان على بريكست

سلم ناشطون يؤيدون تنظيم استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بينهم نواب من كافة الأحزاب السياسية، الاثنين مذكرة بهذا الصدد "تحمل أكثر من مليون توقيع" إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية.

وقالت النائبة جاستن غرينينغ لوكالة الصحافة الفرنسية: "نريد التحقق من أن يكون للبريطانيين كلمتهم حول الخيارات التي باتت أمامنا".

ويستبعد حزب المحافظين الذي تنتمي إليه غرينينغ خيار تنظيم استفتاء ثان لأن زعيمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي تدافع بقوة عن اتفاق الطلاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.

وسيعرض الاتفاق في 11 كانون الأول/ديسمبر على البرلمان لكنه يثير معارضة مؤيدي بريكست ومعارضيه على حد سواء.

وانضم إلى الحملة لتنظيم استفتاء ثان في الأشهر الأخيرة أنصار لليمين واليسار على حد سواء. وقام الاثنين بتسليم المذكرة زعيم الليبراليين الديموقراطيين فينس كايبل وزعيمة حزب الخضر كارولين لوكاس والنائب العمالي شوكا أومونا، بالإضافة إلى غرينينغ.

وقال أومونا عبر "تويتر": "إن كنتم صوتّم من أجل البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي (خلال استفتاء حزيران/يونيو 2016 حول بريكست) فإن أحدا منكم لم يصوت من أجل هذه الفوضى".

وتجمع حوالي مئة من معارضي بريكست قرب مقر رئاسة الحكومة، بالقرب من موقع تظاهرة أخرى مؤيدة لبريكست على مسافة قريبة من مجلس العموم.