رسالة من زوكربيرغ لمستخدمي فيسبوك

كشف مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ أن ملياري شخص يستخدمون أحدث منتجات وتطبيقات الشركة يوميا.

وقال في رسالة وجهها للمستخدمين الجمعة عبر صفحته على فيسبوك إن أكثر من 90 شركة ومؤسسة أعمال صغيرة يستخدمون أدوات فيسبوك للتسويق والترويج.

وزاد أن المستخدمين استطاعوا جمع ما يقارب مليار دولار عبر استخدام أدوات فيسبوك المختلفة، ما ولد مليون فرصة عمل جديدة حول العالم.

وأكد زوكربيرغ أن مواجهة المحتوى غير المناسب وحماية الخصوصية كانت أبرز التحديات التي واجهت عمل الشركة خلال العام 2018، مشيرا إلى أن 30 ألف شخص يعملون في الشركة حاليا في مجال حماية البيانات.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت صد محاولات التدخل في الانتخابات الأميركية النصفية، إذ تم حذف الحسابات المزيفة التي كانت تسعى لتوجيه الآراء أو بث معلومات مضللة.