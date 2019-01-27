إنفاق 151 مليار دولار على الإعلانات في 2018

تجاوز حجم الإنفاق الإعلاني الأميركي في 2018 الـ 151 مليار دولار، بارتفاع 4 في المئة عن العام الذي سبقه،بحسب أرقام نشرها موقع "ماركتينغ دايف".

وأظهرت الأرقام أن "بروكتر أند غامبل"/ (P&G) كانت الأكثر إنفاقا بـ 2.9 مليار دولار، تلتها شركة "أي تي أند تي"/ (AT&T) بـ 2.2 مليار دولار، و"بيركشير هاثواي"/ (Berkshire Hathaway) بملياري دولار، و"كامكاست"/ (Comcast) حوالي 1.9 مليار دولار. وزادت "أمازون"/ (Amazon) ميزانيتها الإعلانية بـ 73 في المئة لتصل إلى 1.8 مليار دولار.

وعلى صعيد القطاعات كان قطاع البيع بالتجزئة الأكثر إعلانا بـ 18 مليار دولار، تلاه قطاع السيارات بـ 14 مليار دولار، والاتصالات حوالي 9 مليارات دولار، فيما ارتفع الإنفاق الإعلاني للحملات السياسية والمنظمات بنسبة 93 في المئة ليصل إلى 6.7 مليار دولار.