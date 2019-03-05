دفعة أولى سعودية لعقد منظومة 'ثاد'

قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الاثنين إن شركة لوكهيد مارتن ستحصل على دفعة أولى من عقد توريد منظومة دفاع صاروخي تعاقدت عليها السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة أن الدفعة الأولى تبلغ نحو 950 مليون دولار في إطار تعاقد توريد منظومة "ثاد" الدفاعية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وقع مسؤولون سعوديون وأميركيون خطابات العرض والقبول في ما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.

وفي إطار نطاق العمل الذي حدده البنتاغون، سيتم تحديث الأنظمة المتقادمة الحالية لتحضير البنية التحتية للدفاع الصاروخي السعودي من أجل منظومة ثاد الدفاعية الجديدة.

وتأتي هذه الصفقة في إطار حزمة صفقات أسلحة قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها بقيمة 110 مليارات تفاوضت عليها مع المملكة في 2017.

وكانت واشنطن أعلنت الأحد نشر نظام "ثاد" الدفاعي في إسرائيل، حسب ما ذكرت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط ريبيكا ريباريتش في بيان.