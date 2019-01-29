تراجع إيرادات آبل

تراجعت إيرادات آبل 5 في المئة خلال الربع الأول للسنة المالية 2019 بعد أن وصلت لمستوى 84.3 مليار دولار مقابل 88.3 مليار دولار للفترة ذاتها من 2017.

وتبدأ السنة المالية عند آبل في شهر آيلول/ سبتمبر من كل عام.

وقالت الشركة في بيانها المالي إن مبيعات آيفون تراجعت 15 في المئة خلال الفترة من أيلول/ سبتمبر إلى كانون الأول/ ديسمبر من 2018، فيما عوضت مبيعات وخدمات آبل الأخرى هذا التراجع بارتفاع نسبته 19 في المئة.

وكان الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك قد أعرب عن مخاوفه مطلع العام من تراجع إيرادات الشركة بسبب تباطؤ النمو في الصين.

وعلق كوك أنه رغم النتائج المخيبة للآمال، إلا أن قاعدة أجهزة آبل النشطة ناهزت الـ 1.4 مليار جهاز، وهي تنمو في جميع المناطق الجغرافية.

وقال المدير المالي لشركة آبل لوكا مايستري إن التدفقات النقدية للشركة بلغت 26.7 مليار دولار خلال هذا الربع، وتم توزيع 13 مليار دولار للمستثمرين كأرباح وإعادة شراء أسهم، فيما بلغ صافي الرصيد النقدي للشركة 130 مليار دولار مع نهاية 2018.

وأشار البيان إلى أن الشركة ستوزع 73 سنتا لحملة الأسهم كأرباح نقدية.

وتوقعت آبل أن تتراوح إيراداتها مع نهاية النصف الأول من السنة المالية في شهر آذار/مارس ما بين 55-59 مليار دولار.