العالم ينفق 114 مليار دولار على أمن المعلومات

كشفت مؤسسة غارتنر أن حجم الإنفاق على أمن المعلومات سيبلغ 114 مليار دولار في العالم في 2018.

وأظهرت الأرقام ارتفاعا في الإنفاق نسبته 12.4 في المئة خلال العام الحالي مقابل ما تم دفعه في 2017.

وتتوقع غارتنر وهي مؤسسة بحثية أميركية تعمل في 100 دولة حول العالم، أن ينفق العالم حوالي 124 مليار دولار في 2019.

وترى أن صناعة أمن المعلومات تأثرت خلال العام الحالي بما عرف باتفاقيات استخدام وسياسات خصوصية جديدة لحماية بيانات (GDPR)، فيما لن تقل حصة حماية خصوصية البيانات ضمن هذه الصناعة عن 10 في المئة.

وفي التفاصيل تستحوذ خدمات الحماية (Security Services) على 59 مليار دولار من حجم الإنفاق العالمي على أمن المعلومات في 2018، تليها حماية البنية التحتية ومعدات حماية الشبكات داخل المؤسسات (Infrastructure Protection and Network Security Equipment) والتي سينفق عليها حوالي 26.5 مليار دولار.

وستنفق المؤسسات حول العالم حوالي 10 مليارات دولار على أنظمة التعرف على البيانات الشخصية (Identity Access Management).

ولا تزال حصة أنظمة الحماية التي تعمل بالحوسبة السحابية (Cloud Security) متواضعة ولا تتجاوز الـ304 ملايين دولار.