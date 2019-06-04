ملك المغرب يعفو عن معتقلين بمناسبة العيد

أصدر الملك المغربي محمد السادس الثلاثاء، عفوا عن 755 معتقلا وموجودا في حالة سراح، بمناسبة عيد الفطر.

وكشف بلاغ لوزارة العدل المغربية أن العفو شمل 11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، موضحة أن الأمر يتعلق بسجناء "شاركوا في الدورة الثالثة من برنامج مصالحة، وراجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وأعلنوا بشكل رسمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب".

وشمل العفو أيضا 107 مدانين في قضايا الأحداث التي عرفتها منطقتي الحسيمة وجرادة.

ووفق البلاغ ذاته، تم الإفراج عن معتقلين "لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في هذه الأحداث"، بينهم 60 معتقلا في إطار أحداث الريف، 47 معقلا على خلفية أحداث جرادة.