مسؤوليات ملكة جمال العرب في أميركا

تسعى حاملة لقب ملكة جمال العرب في أميركا آية آغا لتغيير الصورة النمطية تجاه المهاجرين وخاصة العرب من خلال الحديث في فعاليات عامة في الجامعات وأماكن أخرى.

ولم تكن آغا المولودة في الولايات المتحدة والمتحدرة من أصول عربية تتخيل بأنها ستتوج يوما ما بلقب ملكة جمال العرب، وهو لقب يحمل معه الكثير من المسؤولية، حسب رأيها.

وتقول إنها تقضي وقتها عادة في الدراسة، أو مع عائلتها التي أظهرت دعما كبيرا لآية خلال رحلتها للفوز باللقب، إذ تدرس في المراحل الجامعية المؤهلة لكلية الطب.

وترى والدة آية أن مسؤولية حمل اللقب تتضمن مواجهة الأفكار العنصرية حول العرب والمسلمين، مشيرة إلى أنها تفخر بهويتها العربية وثقافتها الأميركية.