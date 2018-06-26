استمع لأولادك.. لحمايتهم من المخدرات

مصطفى هاشم/ خاص بـموقع الحرة
"أنا عمري سنة وشهرين وثمانية أيام فقط، وأمي أصيبت بالسرطان بسببي"، هكذا يقول مجدي المتعافي من إدمان المخدرات مؤخرا، باكيا على 30 عاما قضاها في تناولها.
يضيف مجدي الذي كان يعمل في مجال السياحة لكنه طرد من عمله بسبب تعاطيه المخدرات التي دفعته للسرقة "كانت المخدرات هي أمي واختي وصاحبي ومراتي وكل حاجه بالنسبة لي لكنها ذلتني حتى أصبحت سجين حقنة حجمها 3 سنتيمتر.. كنت راجل كويس، لكني تحولت إلى سارق وكاذب ومطارد".
مجدي واحد من ضمن الذين تورطوا في إدمان المخدرات نتيجة عدم حصولهم على الاهتمام الكافي من والديه، ووجد الملاذ في أصدقاء تعرف عليهم في سن المراهقة كانوا يهربون معا من المدرسة.
ويقول الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر لـ"موقع الحرة" إن خط الدفاع الأول هو الأسرة لكن دورها تراجع كثيرا بسبب انشغال الأهل بالأمور الاقتصادية، والإحصاءات تقول إن 58 في المئة من المدمنين يعيشون مع الأب والأم، كما أن عدم الاستقرار السياسي ساهم بشكل كبير".
هل تستمع لأولادك؟
هل تعرف خطط أولادك وأين هم؟ هل تستمع لهم؟ هل تتعرف على متطلبات من هم في سنهم؟
"استمع لأولادك وأعطهم وقتك" رسالة تنبيه الأمم المتحدة هذا العام بشأن توعية الآباء والأمهات حول المخدرات، فالإصغاء إلى الأطفال والشباب هو الخطوة الأولى لمساعدتهم على نمو صحي وآمن بعيدا عن الانحراف إلى عالم المخدرات.
ويؤكد عثمان لـ"موقع الحرة" أن التواصل من أهم وسائل الوقاية، من المهم أن يكون الوالدان على دراية بطبيعة كل مرحلة عمرية واحتياجاتها".
أرقام صادمة
ربع بليون نسمة أو نحو 5 في المئة من سكان العالم البالغين تعاطوا المخدرات مرة واحدة على الأقل في عام 2015، حسب الأمم المتحدة.
ما يدعو للقلق أن 29.5 مليونا من متعاطي المخدرات هؤلاء يعانون من اضطرابات بسببها.
وفي العالم العربي تبلغ نسبة مستخدمي مخدر الحشيش في المغرب حسب إحصاءات غير رسمية نحو 50 في المئة من الشباب، خاصة من هم بين 16 و18 عاما وتلاميذ المدارس في سن المراهقة.
وفي جارتها الجزائر تنتشر المخدرات أيضا بين نحو 13 في المئة من تلاميذ المدارس، وحسب تقرير للوكالة الدولية لمكافحة المخدرات والجريمة التابعة للأمم المتحدة، وصلت نسبة متعاطي المخدرات إلى نحو 5.7 في المئة من سكان الجزائر.
وفي مصر، يقول عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن نسبة تعاطي المخدرات بين المصريين تتجاوز 10 في المئة، أي نحو 10 مليون شخص وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية، وأكبر نسبة معروفة ضمن الدول العربية.
ويضيف أن المستشفيات التي يتعامل معها الصندوق استقبلت 104 آلاف مريض العام الماضي.
وأطلقت مصر حملة "أنت أقوى من المخدرات" من سنتين. شارك فيها، منذ أربعة أشهر، لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح، وجاء معها ارتفاع كبير في الاتصالات على الرقم الساخن الذي يقدم المشورة للمتعاطين أو يوجههم للعلاج في المستشفيات.
أما في الكويت فتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة الإدمان وصلت إلى 7 في المئة أي 70 ألف شخص وأربع حالات وفاة بسببه شهريا، وراجع سبعة آلاف مدمن المستشفيات عام 2015.
وتأتي الأردن في المرتبة الثالثة من حيث نسبة المدمنين، ووفقا لإحصاءات غير رسمية تصل النسبة إلى 3 في المئة.
بينما وصل عدد المدمنين في السعودية إلى 150ألف شخص بتكلفة علاج تصل إلى 3.6 مليار ريال، نحو 70 في المئة من مدمني المخدرات، تنحصر أعمارهم بين 12 و20 سنة.
6 خطوات لحماية أولادك من تناول المخدرات
استمع أولا
اقض وقتا مميزا مع أولادك واعطهم اهتمامك.
شجع أطفالك وامدحهم
الأطفال الذين يستقبلون العواطف والتشجيع هم أقل عرضة لتناول المخدرات خمس مرات من أقرانهم.
ضع قواعد واضحة
عندما تُكسر القواعد حاول أن تبقى هادئا وتأكد من أن العواقب واضحة ومسؤولة.
اعرف خطط طفلك
المراهقون الذي يعرف آباؤهم أين هم وما هي خططهم لا يتناولون الماريجوانا عادة.
شارك في برامج أبوية
شارك في برامج توعية الآباء والوقاية لمنع الخطر قبل أن يحدث.
شارك أولادك
شاركهم اهتماماتهم وأصغ إليهم واقض معهم وقتا أطول.
وينصح الدكتور عمرو عثمان الوالدين قائلا "صاحب ابنك تحميه من المخدرات ومن التطرف أيضا".
ويضيف "من المهم أيضا أن يتعرف الآباء على محددات الاكتشاف المبكر، فكلما اكتشف الأمر مبكرا كلما كان العلاج أسهل".
وعن كيفية اكتشاف ما إذا كان الابن مدمنا يقول الدكتور عثمان: "المدمنون عادة ما يتسمون بالعزلة والعصبية والمراوغة والسرقة وضعف التحصيل الدراسي وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية واضطرابات النوم".
وإذا أدمن الابن فعلى الأهل احتواؤه ومساندته والتعامل معه على أنه مريض وليس مجرما، والحسم معه في العلاج والبقاء إلى جانبه حتى التعافي.