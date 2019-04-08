اعتقال صاحب قناة على يوتيوب بسبب مقلب

لم يعلم نجم يوتيوب رتشارد روس، 25 عاما، أن المقلب الذي سيقوم به هذه المرة سيقوده إلى السجن.

روس لديه قناة على يوتيوب فيها أكثر من مليون مشترك، وفيها عديد من مقاطع الفيديو أغلبها مقالب يقوم بها في الشوارع.

لكن الأمر انقلب عليه هذه المرة إذ تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة "انتحال شخصية شرطي" وهي جناية يعاقب عليها القانون الأميركي بالسجن.

استطاعت السلطات تحديد هويته من خلال كاميرات المراقبة.

أظهرت الكاميرات روس وهو يرتدي زي الشرطة في موقف للسيارات في مدينة ساراسوتا في ولاية فلوريدا.

اقترب من امرأة صفت سيارتها في الموقف وكان برفقتها طفلان. ادعى الضابط المزيف أنها ارتكبت مخالفة لأنها صفت السيارة في مكان غير مخصص لها.

المرأة رأت أنها لم ترتكب أية مخالفة، فتلاسنت معه كلاميا واتصلت بخدمة الطوارىء 911. حضرت الشرطة وحددت مكانه وقبضت عليه.

لاحقا، أفرج عنه بكفالة في انتظار محاكمته. ويقول مسؤولون إنه قد يواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى خمس سنوات.

شريف المنطقة توم نايت قال في تصريحات إنه لا يعتبر مقالبه فكاهية، بل إنها خطيرة وقد تؤذي الآخرين، مشيرا إلى أنه قام بتصرفات خطيرة من قبل، مثل قيامه بإزالة علامة "قف" المرورية.