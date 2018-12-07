مقربة من ميركل تفوز بزعامة الحزب

فازت أنغريت كارينباور برئاسة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الألماني المحافظ الجمعة، بعد 18 عاما من تزعم أنغيلا ميركل للحزب.

وتعد كارينباور (56 عاما) التي فازت بأكثر من 51 من الأصوات، أبرز المقربين من المستشارة ميركل.

وتعارض كارينباور زواج المثليين، كما دعت إلى ترحيل السوريين الذين يدانون بأعمال إجرامية في خطوة، استبعدها حتى وزير الداخلية هورست سيهوفر المحافظ جدا.

وتواجهت الزعيمة الجديدة للحزب مع فريدريك ميرز الذي كان يرغب بتغيير سياسة الحزب مرارا نحو اليمين بشكل أكبر.

وفي كلمة مقتضبة قبل التصويت، دعت ميركل الحزب إلى رفض سياسات الخوف حيث يشق اليمين المتطرف طريقه في ألمانيا وأوروبا.

ودافعت ميركل قبل أن تسلم رئاسة الحزب عن إرثها السياسي رغم الانتقادات الموجهة لها في ألمانيا والخارج، خصوصا حول مسألة الهجرة.

وستبقى ميركل مستشارة حتى نهاية ولايتها في 2021.