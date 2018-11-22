مقتنيات ثمينة.. رشاوى بمليار دولار لمسؤول فنزويلي

أقر المسؤول السابق عن الخزانة العامة في فنزويلا بتلقي رشاوى تزيد قيمتها على مليار دولار في إطار تعاملات غير مشروعة بالعملة الأجنبية، حسبما كشفت وثائق لمحكمة أميركية.

الوثائق التي أفرجت عنها محكمة مقاطعة جنوب فلوريدا أفادت بأن أليخاندرو أندرادي، الذي أدار الخزانة لأربع سنوات في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، حصل على عقارات وساعات رولكس بلاتينية وذهبية وسيارات فارهة رشاوى بمساعدة من متآمرين بينهم الملياردير ورجل الأعمال البارز راؤول غورين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

غورين أدين بدوره بدفع رشاوى لأندرادي وآخرين إضافة إلى المساعدة في غسل هذه المدفوعات.

وتأتي القضيتان في إطار مسعى أوسع من المدعين الاتحاديين الأميركيين لاتخاذ إجراءات ضد استغلال النظام المالي الأميركي في غسل عائدات الفساد المتفشي في فنزويلا التي تعاني تضخما مفرطا.

وتقول الوثائق إن أندرادي تلقى رشاوى من شركات وساطة مالية مقابل بيع سندات مقومة بالدولار باسم الحكومة الفنزويلية.

ولم ترد وزارة الإعلام في فنزويلا على طلب الوكالة الحصول على تعقيب.

وكان أندرادي قبل شغله منصب المسؤول الخزانة العامة قبل نحو 11 عاما، يعمل حارسا شخصيا لتشافيز الذي توفي في 2013.

وأفادت وثائق المحكمة أن أندرادي ضمن اتفاق إقراره بالذنب وافق على التنازل عن قائمة طويلة من الممتلكات بينها ستة عقارات في فلوريدا و10 سيارات و17 حصانا وأكثر من 30 ساعة باهظة الثمن ومحتويات تسعة حسابات بنكية.

وأشارت لائحة الاتهام الخاصة بغورين إلى أنه يسعى إلى التنازل عن 24 عقارا مرتبطا به في ولايتي فلوريدا ونيويورك.

وتعاني فنزويلا من معدلات تضخم خرافية مرتبطة بتراجع أسعار النفط والفشل الحكومي في إدارة الأصول التي استحوذت عليها من القطاع الخاص.

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