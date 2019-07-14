مقتل 9 في تحطم طائرة في السويد

قال مسؤولون سويديون إن طائرة صغيرة تقل مظليين تحطمت شمال السويد بعد وقت قصير من إقلاعها الأحد، ما أدي إلى مقتل جميع الاشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

ووقع الحادث قبالة ستورساندسكار، وهي جزيرة بالقرب من مطار بلدة أوميا شمالي السويد.

وقالت المتحدثة باسم بلدية منطقة فاستربوتن غابرييلا باندليني "يمكنني أن أؤكد أن جميع من كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم".

وقال عامل الإنقاذ كوني كفارفورد لوكالة "تي تي" السويدية للأنباء إن الطائرة كانت تحمل مظليين وإن "أن شيئا ما قد حدث مباشرة عقب الإقلاع".

وذكر شهود لوسائل الإعلام السويدية إن بعض المظليين شوهدوا وهم يحاولون القفز من الطائرة قبل تحطمها مباشرة.

ولا يزال نواع الطائرة وسبب الحادث مجهولين.