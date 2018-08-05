الناتو يعلن مقتل ثلاثة جنود في أفغانستان

قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بيان إن انتحاريا من طالبان قتل ثلاثة من قواته أثناء دورية راجلة شرقي أفغانستان الأحد، في هجوم أسفر أيضا عن إصابة جندي أميركي واثنين من القوات الأفغانية.

ولم يحدد البيان جنسيات القتلى.

وتبنت حركة طالبان الهجوم الذي وقع قرب شراكا، عاصمة ولاية بروان.

وقال الجنرال الأميركي جون نيكلسون، قائد القوات الأميركية وقوات الناتو في أفغانستان " قلبي ودعائي إلى جانب كل الدول المشاركة في بعثة (الدعم الحازم) مع أسر وأصدقاء الجنود الذين سقطوا والجرحى وأشقائنا الأفغان المصابين وأسرهم".

وأضاف نيكلسون "تضحياتهم ستستمر في كل من قلوبنا وتاريخنا، وستزيد من عزمنا".

وأنهى الناتو مهمته القتالية رسميا في أفغانستان عام 2014، لكن نحو 16 ألف جندي أميركي وجنود الناتو الآخرين يقدمون الدعم والتدريب للقوات الأفغانية وينفذون مهاما لمكافحة الإرهاب.

الشهر الماضي، ضربت طالبان قافلة تابعة لحلف شمال الأطلسي بسيارة ملغومة في ولاية لوغار شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وتدمير مركبة تابعة للناتو.

وفي مكان آخر في أفغانستان، هاجمت حركة طالبان مقرا محليا تم إنشاؤه حديثا في ولاية أوروزغان جنوبي البلاد في وقت مبكر السبت، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود أفغان، وفقا لما قاله محمد معروف أحمد زاي، قائد شرطة الولاية.

وأضاف أحمد زاي أن تسعة من مقاتلي طالبان قتلوا في المعركة التي أعقبت ذلك.

وتبنت حركة طالبان الهجوم وقالت إنها أسرت جنودا أحياء.

تستهدف كل من حركة طالبان وتنظيم داعش قوات الأمن الأفغانية بشكل منتظم.

ونفذ تنظيم داعش العديد من الهجمات التي تستهدف الأقلية الشيعية في البلاد.

والأحد، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم انتحاري قبل يومين على مسجد في مدينة غرديز، جنوب كابول.

أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا وإصابة 81 آخرين.