مقتل 19 'إرهابيا متورطين' في الهجوم على حافلتي الأقباط

أفادت وزارة الداخلية المصرية الأحد بأن السلطات قتلت "19 إرهابيا من المتورطين" في هجوم استهدف مواطنين أقباطا أثناء عودتهم من دير في المنيا.

وفتح مسلحون النار الجمعة على حافلتين قرب دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا على بعد 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة، فقتلوا سبعة أشخاص وأصابوا 18 شخصا آخرين بينهم أطفال.

وذكرت الوزارة في بيان أن "معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا، فتمت مداهمة المنطقة".

وجاء في البيان أن "العناصر الإرهابية قامت بإطلاق النيران تجاه القوات ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وعقب انتهاء المواجهة القتالية تبين أنها أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية".

وقالت الوزارة إنه تم العثور على أسلحة وذخائر وأوراق تنظيمية مع هذه العناصر في حادث المنيا.

ولم يشر البيان إلى أي جماعة متشددة ينتمي المسلحون. وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على الحافلتين.

السيسي يدعو لتصويب الخطاب الديني

ويأتي إعلان مقتل المسلحين فيما جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده على ضرورة "تصويب الخطاب الديني"، مشيرا إلى أنه أحد أهم المطالب التي ترى مصر أن العالم الإسلامي في حاجة إليها.

وقال السيسي خلال كلمة في منتدى شباب العالم إنه "لا بد من إيجاد مفردات لخطاب ديني يتناسب مع عصرنا".