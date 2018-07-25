الأمن المصي يعلن مقتل 13 متشددا في العريش

لقي 13 إسلاميا متشددا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية في مدينة العريش شمالي سيناء الأربعاء.

وقال مصدر أمني مصري إن قوات الشرطة داهمت منزلا قيد الإنشاء إثر تلقيها معلومات عن اختباء عناصر إرهابية بداخله، قبل أن تباغتها هذه العناصر بإطلاق أعيرة نارية "فتم التعامل معها ما أسفر عن مصرع 13 عنصرا".

وأوضح المسؤول أن المنزل، الذي يقع في قرية الياسمين في حي المساعيد، عثر بداخله على أربع بنادق آلية وبندقيتي صيد وثلاث عبوات ناسفة.

ولم تشر التقارير الرسمية إلى حدوث وفيات أو إصابات في صفوف قوات الأمن جراء العملية.

وكان مصدر أمني قد أفاد يوم الأحد الماضي بمقتل زعيم محلي لفرع تنظيم داعش في سيناء.

وقد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أوامره للجيش بهزيمة المتشددين خلال ثلاثة أشهر، بعد هجوم شنه متشددون على مسجد في شمال سيناء وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.