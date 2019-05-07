مقتل 13 شخصا بتحطم طائرة في المكسيك

لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم بعد تحطم طائرة خاصة في طريقها من مدينة لاس فيغاس الأميركية إلى مدينة مونتيري بشمال المكسيك، حسب ما أفادت به السلطات المكسيكية الاثنين.

وقالت حكومة ولاية كواهويلا في بيان إنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوي في منطقة جبلية نائية في بلدية أوكامبو الشمالية.

وأضافت أن سجل الرحلة أدرج 13 شخصا على متن الطائرة، رغم أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن 14 شخصا كانوا بالطائرة. وذكر البيان أنه لم يتم العثور على ناجين.

وشملت قائمة منفصلة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية اسم راكب إضافي غير موجود بالقائمة التي نشرتها الولاية.

ولم تتضح جنسية الضحايا حتى الآن.

وقالت محطة "تليفيزا" المحلية إن الطائرة الصغيرة التي تعمل بمحركين فقدت الاتصال بالمراقبة الأرضية الأحد بعدما انخفض الطيار لتفادي عاصفة.