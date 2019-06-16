مقتل 10 أشخاص في حرائق شمال شرق سوريا

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم في حرائق اندلعت خلال اليومين الماضيين في حقول قمح بشمال شرق سوريا رجح مسؤولون أكراد أن تكون مفتعلة، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقال المرصد إن الضحايا، ونصفهم مدنيون، قتلوا بينما كانوا يحاولون إخماد عدد من الحرائق امتدت من شرق مدينة القامشلي حتى ريف مدينة الحسكة، اندلعت منذ يوم السبت ولا تزال مستمرة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الكردي كمال درباس الأحد إن الحرائق تسببت بإصابة خمسة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

واندلعت حرائق في مناطق سورية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا في مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في شمال شرق البلاد. وتبنى تنظيم داعش تنفيذ عدد منها.

ودعا مسؤولون أكراد قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إلى مساعدتهم للسيطرة على تلك الحرائق التي اقتربت من آبار ومحطات النفط.

وقدر الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والاقتصاد في الإدارة الذاتية الكردية سلمان بارودو حجم "المساحة المحترقة حتى الآن بـ 350 ألف هكتار" في محافظة الحسكة.

ورجح أن تكون هذه الحرائق "مفتعلة" من جهات لم يسمها هدفها "خلق فتنة بين الناس ومحاربة الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دمارا هائلا في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.