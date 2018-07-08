مقتل وإصابة متظاهرين برصاص الشرطة في البصرة

قتل شخص وأصيب آخران على الأقل الأحد عندما أطلقت الشرطة العراقية أعيرة نارية لتفريق عشرات المحتجين على قلة الوظائف وعدم انتظام الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية قرب مدينة البصرة.

وقالت مصادر في الشرطة إن ثمانية محتجين أصيبوا في إطلاق النار بينما قال مسؤول محلي إن أحد المتظاهرين قتل وأصيب اثنان آخران.

وقال رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة البصرة جبار الساعدي إن "تظاهرات اليوم (الأحد) شهدت تصادما بين المتظاهرين وشرطة النفط ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وأضاف أن "الوضع متأزم"، لافتا إلى أنه "تم فتح تحقيق بالحادث، وسيتم محاسبة المقصرين بذلك".