مقتل مغني الراب هاسل بإطلاق نار

لقي مغني الراب الأميركي إيرميس أسغيدوم الشهير باسم نيبسي هاسل مصرعه الأحد بعدما أطلق عليه الرصاص خارج متجر ملابس يمتلكه في جنوب مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا.

وأصيب شخصان بإطلاق النار، حسب ما أفادت به مصادر من الشرطة لصحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وقالت الصحيفة إن هاسل (33 عاما)، والذي سبق ترشيحه لجوائز غرامي المرموقة في عالم الموسيقى، أصيب بعدة طلقات قبل أن ينقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

وقالت شرطة المدينة إنها لا تملك حتى الآن "معلومات حول مشتبه به".

وكان هاسل تحدث في أوقات سابقة حول نشأته في ضواحي جنوب لوس أنجليس وحول انضمامه لعصابة شوارع إبان مراهقته.