واشنطن: مقتل مسؤول المفخخات في القاعدة

أعلن مسؤول أميركي الثلاثاء أن خبير المتفجرات في تنظيم القاعدة ابراهيم العسيري، الذي اختبأ لسنوات في اليمن، قتل العام الماضي.

ويعتقد أن العسيري شارك في عدة محاولات بينها مخطط عيد الميلاد 2009 عندما حاول نيجيري تفجير متفجرات بلاستيكية وضعت في سرواله الداخلي أثناء توجهه في الطائرة من أمستردام إلى ديترويت.



وصرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "نحن واثقون من أنه قتل أواخر العام الماضي".



وطبقا لفريق الأمم المتحدة الذي يرصد الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، فقد ذكرت عدة دول في مجلس الأمن "أن خبير المتفجرات ابراهيم العسيري قتل خلال النصف الثاني من 2017".



وجاء في التقرير الذي نشره الفريق الأسبوع الماضي أنه "نظرا إلى الدور الذي لعبه العسيري سابقا في المخططات ضد الطيران، فإن ذلك يمثل ضربة قوية للقدرات العملاتية" لتنظيم القاعدة.



وقال البنتاغون إنه لا يملك أي معلومات يمكن أن يقدمها.



والعسيري سعودي ينتمي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي مقره اليمن وكان هدفا للعمليات الأميركية المستمرة لمكافحة الإرهاب.



وكان العسيري طالب كيمياء ويعرف كذلك باسم أبو صالح، وأدرج اسمه على العديد من قوائم المطلوبين ونجا من محاولات عديدة لقتله.



وتخصص في صنع المتفجرات غير المعدنية وأجهزة التفجير الكيميائية.



ويعتقد أنه شارك كذلك في محاولات إرسال مغلفات متفجرة مخبأة في حاويات حبر للطابعات من اليمن إلى شيكاغو في 2010.



كما يعتقد أنه صمم القنبلة التي استخدمها شقيقه عبد الله الذي قتل أثناء محاولة هجوم انتحاري ضد نائب وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف عام 2009.





