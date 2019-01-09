مقتل متطرفين بغارة أميركية في الصومال

أعلن الجيش الأميركي الأربعاء أنه نفذ غارة جوية على جنوب الصومال أسفرت عن مقتل ستة من متطرفي حركة "الشباب".



وقال بيان للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا إن غارة جوية استهدفت الثلاثاء معسكرا لجماعة الشباب بالقرب من ياق براوة في منطقة باي.



وأدى هجومان يوم الإثنين بالقرب من منطقة بغداد الصومالية إلى مقتل أربعة من أعضاء "الشباب"، كما أسفرت غارة الأحد عن مقتل ستة أعضاء من الحركة بالقرب من ديهيرو سانلي في منطقة شبيلي السفلى.



وأكد الجيش الأميركي عدم إصابة أو قتل مدنيين في أي من هذه الضربات الجوية.



ونفذت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 47 غارة جوية العام الماضي في الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي.



ولا تزال حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق الجنوبية والوسطى في الصومال وتقوم بتنفيذ تفجيرات دموية ضد أهداف بارزة وحساسة في العاصمة مقديشو.