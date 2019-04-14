مقتل متشدد بارز في الصومال

قال مسؤول أمني محلي الأحد إن ضربة جوية قتلت نائب زعيم تنظيمداعش في منطقة بلاد بنط الصومالية شبه المستقلة مع متشدد آخر.

وقال شاهد إن الضربة استهدفت سيارة دفع رباعي بعدد من الصواريخ على بعد ثلاثة كيلومترات من قرية في تلال قندالا في الساعة الواحدة مساء (بالتوقيت المحلي).

وقال وزير الأمن في بلاد بنط عبد الصمد محمد جالان لرويترز "قتلت الغارة الجوية اليوم عبد الحكيم دوكوب نائب زعيم الدولة الإسلامية".

وتقول الأمم المتحدة إن دوكوب ساعد في تأسيس أول خلية لجماعة الاتحاد الإسلامية التي كانت موجودة قبل ظهور حركة الشباب المتشددة التي تحارب الحكومة الصومالية منذ ما يربو على عشر سنوات.

وبايعت الجماعة تنظيم داعش فيما بعد.

وقال أحد السكان ويدعى محمد ليد لرويترز "أصابت عدة صواريخ سيارة سوزوكي ثم حلقت طائرة هليكوبتر في سماء المنطقة. كانت ضربة جوية مدوية. وصلنا إلى المنطقة بعدما غادرت الطائرات الهليكوبتر. السيارة انصهرت بالكامل".