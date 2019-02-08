مقتل متشددين بغارات أميركية في الصومال

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة شن غارتين جويتين محددتين خلال الساعات الـ48 الماضية على متطرفين مشتبهين في الصومال، دعما لجهود الحكومة الصومالية في محاربة حركة الشباب المتشددة.

وأوضح بيان صادر عن القيادة الأميركية في إفريقيا أن المقاتلات نفذت الغارة الأولى في محيط غاندارشي في منطقة شيبلي السفلى الأربعاء وفي محيط باريير في المنطقة ذاتها الخميس.

وجاء في البيان أن 11 مسلحا لقوا مصرعهم في غارة الأربعاء، فيما قتل أربعة في تلك التي نفذت الخميس، مشيرا إلى أن القصف جاء بعد اشتباك قوات صومالية مع متشددين.

وأكد البيان عدم سقوط قتلى أو جرحى مدنيين.

وكانت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تسيطر في فترة ماضية على مساحات شاسعة من الصومال، لكن قوات الاتحاد الإفريقي نجحت في طردها من مدن رئيسية.

وتستمر الحركة في شن هجمات في الصومال وكينيا المجاورة.