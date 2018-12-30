مقتل بطلة رياضية تركية على يد صديقها

لقيت بطلة كمال أجسام تركية مصرعها على يد صديقها الذي أطلق الرصاص عليها، قبل أن ينتحر.

وكانت بينار تشوبان (31 عاما)، بطلة كمال الأجسام التركية الحاصلة على ألقاب محلية ودولية، قد قتلت في شقة بمدينة إزمير في 28 كانون الأول/ديسمبر.

وبعدما أطلق صديقها فرحان ساريجام النار عليها، اتصل بعمه واعترف له بجريمته ثم ودعه قبل أن يطلق الرصاص مرة أخرى على رأسه في نفس الشقة، حيث عثر على الجثتين.