مقتل قيادي بطالبان في غارة أميركية

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومصادر رسمية أفغانية الأحد مقتل أحد أعضاء رئاسة الأركان العسكرية في حركة طالبان عبد الرحيم منان مساء السبت بنيران طائرة أميركية مسيرة.

وكان منان يعتبر أيضا الحاكم الخفي في محافظة هلمند، المجاورة لقندهار معقل حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دنيش إن منان "لم يكن القائد العسكري لطالبان في هلمند فقط، بل أيضا في محافظات جنوبية أخرى. ويوجه مقتله ومقتل 32 عنصرا ضربة قاسية للعدو وسيؤدي إلى تحسن الأوضاع الأمنية" في المنطقة.

وأكدت بعثة الناتو في أفغانستان مقتل منان "في عملية جوية".

وقال المتحدث باسم القوات الأميركية في الناتو ديفيد باتلر: "على طالبان بالتالي التفكير في تكثيف محادثات السلام بدلا من الصراع المسلح لأن هذا هو الحل الوحيد".

وأضاف "يجب التوجه نحو حل سلمي. وهذه المجزرة يجب ألا تستمر".

وعلى قنوات الاتصال الرسمية، اعترفت طالبان ب "خسارة فادحة".

وقال المتحدث باسم حاكم هلمند، عمر زواك، إن منان أصيب بنيران "طائرة دون طيار في منطقة نوزاد" ثم "نقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة".

وكان منان مدرجا في اللائحة الثالثة السوداء لمركز مكافحة تمويل الإرهاب التي كشفت عنها في 23 تشرين الأول/أكتوبر الولايات المتحدة والسعودية وخمسة بلدان خليجية أخرى، وجمدت الأرصدة المحتملة لتسعة أفراد، بينهم ستة من طالبان.