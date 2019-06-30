مقتل قياديين يرتبطان بالقاعدة في سوريا

قتل قياديان في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة، الأحد في قصف صاروخي لم يعرف مصدره في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتنظيم حراس الدين ينشط في منطقة إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية.

ويضم التنظيم نحو 1800 عنصر بينهم مسلحون من جنسيات غير سورية.

وأشار المرصد السوري إلى "مقتل قياديين، أحدهما تونسي وآخر جزائري الجنسية، في قصف صاروخي استهدف اجتماعا في ضاحية ريف المهندسين في ريف حلب الغربي" المحاذي لإدلب.

وأسفر القصف عن إصابة 14 مقاتلا وقياديا آخر بجروح.

ولم يتمكن المرصد من تحديد مصدر القصف وما إذا كان جويا، مشيرا إلى أنه "لا يعلم إذا ما كان شنه التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) أو روسيا".