الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني هاجم جنديا

قتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين إثر مهاجمته جنديا بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين.

وقال الجيش في بيان إن "مهاجما حاول طعن جندي بالقرب من الحرم الإبراهيمي وأصابه بجرح طفيف. رد الجندي وعناصر آخرون من القوة في المكان بنيران حية".

وأكد البيان أن المهاجم فلسطيني وأنه قتل، لكنه لم يعط تفاصيل عن هويته.

#BREAKING: An assailant attempted to stab an IDF soldier near the Cave of the Patriarchs in Hebron. After being stabbed, the soldier, along with other troops nearby, shot and neutralized the terrorist, preventing him from stabbing anyone else. pic.twitter.com/WOp6vYttuQ — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) October 22, 2018

ولم يرد تعقيب واضح من السلطة الفلسطينية حول هوية القتيل، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم إبلاغها بمقتل فلسطيني وأنها لم تعرف هويته بعد.

غير أن مصادر أمنية فلسطينية في الخليل ذكرت أن القتيل هو محمد معمر الأطرش (42 عاما) وهو من سكان المدينة ولديه سبعة أبناء.

وشهدت الضفة الغربية سلسلة من الهجمات خلال هذا الشهر. ففي منتصف تشرين الأول/أكتوبر قتل فلسطيني بعد طعنه جنديا في شمال الضفة. وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قتل فلسطيني إسرائيليين وجرح ثالثا في منطقة صناعية ولا تزال القوات الإسرائيلية تتعقب المهاجم.