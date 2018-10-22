Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني هاجم جنديا

جندي إسرائيل يغطي جثة المهاجم بموقع الهجوم في الخليل

قتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين إثر مهاجمته جنديا بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين.

وقال الجيش في بيان إن "مهاجما حاول طعن جندي بالقرب من الحرم الإبراهيمي وأصابه بجرح طفيف. رد الجندي وعناصر آخرون من القوة في المكان بنيران حية".

وأكد البيان أن المهاجم فلسطيني وأنه قتل، لكنه لم يعط تفاصيل عن هويته.

ولم يرد تعقيب واضح من السلطة الفلسطينية حول هوية القتيل، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم إبلاغها بمقتل فلسطيني وأنها لم تعرف هويته بعد.

غير أن مصادر أمنية فلسطينية في الخليل ذكرت أن القتيل هو محمد معمر الأطرش (42 عاما) وهو من سكان المدينة ولديه سبعة أبناء.

وشهدت الضفة الغربية سلسلة من الهجمات خلال هذا الشهر. ففي منتصف تشرين الأول/أكتوبر قتل فلسطيني بعد طعنه جنديا في شمال الضفة. وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قتل فلسطيني إسرائيليين وجرح ثالثا في منطقة صناعية ولا تزال القوات الإسرائيلية تتعقب المهاجم.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG