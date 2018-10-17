مقتل فلسطيني في غارات إسرائيلية على غزة       

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة منذ الصباح الباكر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف 20 موقعا لحركة حماس في قطاع غزة، وحملها مسؤولية إطلاق الصواريخ من القطاع الفلسطيني ليلا.

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "إن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تتحمل المسؤولية الكاملة عن إطلاق الصواريخ التي سقطت داخل اسرائيل في وقت مبكر اليوم الأربعاء بالرغم من أنها تنصلت من العملية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجرا أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة في اتجاه اسرائيل، وسقط أحدهما في مدينة بئر السبع متسببا بأضرار، وأطلق الآخر في اتجاه البحر.

وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد دانت إطلاق الصواريخ على إسرائيل معتبرة أنها تستهدف "تخريب الجهود المبذولة لإرساء هدنة".