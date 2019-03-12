مقتل فلسطيني بعد 'محاولة طعن' قرب الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطيني برصاص جنوده الثلاثاء بعد محاولة طعن استهدفتهم قرب مستوطنة كريات أربع قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجنود رصدوا "مهاجما يحمل سكينا يجري باتجاههم" وبعد "ردعه ركض باتجاه مبنى قريب وبيده السكين".

وأضاف على تويتر أن الجنود "قاموا بإطلاق النار نحوه، وأحبطوا العملية، وقتل المخرب. لا توجد إصابات في صفوف قواتنا".

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت من جانبها مقتل ياسر فوزي الشويكي البالغ 27 عاما، برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة واد الحصين بالقرب من كريات أربع بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الشاب الفلسطيني مقتولا وممدا عند مدخل بناية للمستوطنين تسمى بيت هشالوم.

وأظهر شريط الفيديو جنديا يقول إن "معه حقيبة ادع خبير المتفجرات". وانتشرت أوراق بيضاء على الأرض حول الفلسطيني وشوهدت سكين كبيرة بعيدة قليلا عن القتيل.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب كان "يعمل محضرا في محكمة الخليل الشرعية".