مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي جنوب الضفة

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الثلاثاء بجنوب الضفة الغربية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أن الفلسطيني قتل في جوار قرية إذنا بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وقالت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن عمر عواد (27 عاما) توفي إثر اصابته برصاص جنود قرب جدار أقامته إسرائيل على أطراف القرية.

وأكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية حادثة إطلاق النار، غير أنه قال إن قوات من حرس الحدود أطلقت النار باتجاه مركبة فلسطينية كانت تقترب منها.

ويأتي ذلك بعد يومين على إصابة سبعة إسرائيليين بينهم امرأة حامل بجروح حين قام فلسطينيون بإطلاق النار قرب مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية.