مقتل فلسطينيين 'صدموا جنودا إسرائيليين'

قتلت قوات إسرائيلية الاثنين فلسطينيين صدما بسيارتهما مجموعة من الجنود في الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة عسكري وعنصر من حرس الحدود بجروح، حسب ما أعلنت الشرطة والجيش.

وأوضح الجيش أن قوات الأمن فتحت النار على ثلاثة "مهاجمين" فلسطينيين ما أدى إلى "تحييد اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح طفيفة"، فيما أعلن المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد مقتل الفلسطينيين.

وقال بيان عسكري صدر بالإنكليزية إن "مهاجمين صدموا مجموعة من الجنود المتوقفين عند حافة الطريق لدى خروجهم من قرية" كفر نعمة إلى شمال غرب رام الله.

وتابع البيان "أصيب ضابط في الجيش بجروح بالغة كما أصيب عنصر في حرس الحدود بجروح طفيفة" موضحا أن "العناصر الأولية تشير إلى أنه هجوم إرهابي".

وقال روزنفلد إن الشرطي المصاب بجروح خرج من المستشفى.

وأفاد رئيس بلدية كفر نعمة أن الحادث وقع فيما كان الجنود يغادرون القرية بعد عملية نفذوها لتوقيف فلسطيني مطلوب.

ولم يكن رئيس البلدية يملك معلومات حول هوية الفلسطينيين الذين نفذوا الهجوم، ورجّح أن يكونوا قدموا من قرية أخرى في الضفة الغربية.