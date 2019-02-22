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فرنسا تقتل قياديا إرهابيا في مالي

قوات فرنسية في مالي

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الجمعة أن القوات الفرنسية المتواجدة في مالي تمكنت الخميس من القضاء على يحيى أبو الهمام زعيم إحدى أبرز المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل الجزائري.

وقالت في بيان إن الرجل كان المسؤول الثاني في التحالف الجهادي الذي يتزعمه المالي من الطوارق إياد أغ غالي "أمير جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، و"زعيم إمارة تمبكتو".

الإرهابي عكاشة جمال، الملقب بـيحيى أبو الهمام
الإرهابي عكاشة جمال، الملقب بـيحيى أبو الهمام

ويعد يحيى أبو الهمام من أبرز القيادين في الجماعات الإسلامية المسلحة، وينتمي للجيل الأول من القيادات الجزائرية التي دخلت منطقة الصحراء الكبرى خلال تسعينيات القرن الماضي.

وقبل عامين تحالف أبو الهمام مع بقية القيادات في المنطقة من أجل تشكيل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التي توصف بكونها التنظيم المسلح الأكثر قوة ودموية في منطقة الساحل.

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