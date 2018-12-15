مقتل عناصر من حركة الشباب في غارة أميركية بالصومال

أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل ثمانية من عناصر حركة الشباب المتطرفة في غارة جوية إلى الجنوب من العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت قيادة أفريقيا بالجيش الأميركي في بيان إن الغارة شنت السبت قرب بلدة غندرشي الساحلية.

وشن الجيش الأميركي خلال العام الجاري ما لا يقل عن أربعين غارة جوية مستهدفا حركة الشباب التي تعد أكثر الجماعات الإسلامية المتطرفة نشاطا في أفريقيا.

وتسيطر حركة "الشباب" على أجزاء من ريف جنوب ووسط الصومال، وتواصل شن هجمات دامية في العاصمة مقديشو ومدن أخرى.

وتصاعدت وتيرة الغارات الأميركية بعد موافقة الرئيس دونالد ترامب على توسيع نطاق العمليات العسكرية في منطقة القرن الأفريقي.