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مقتل طفلين بانفجار قنبلة شرق الجزائر

الجزائر

قتل طفلان وجرح أربعة آخرون في انفجار قنبلة يدوية الصنع السبت في احنيف بولاية البويرة شرق العاصمة الجزائرية.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في مدينة البويرة في بيان إنها تدخلت على أثر "انفجار قنبلة تقليدية على ستة أطفال اثناء اللعب في تامزيافت" بولاية البويرة الواقعة على بعد 125 كلم شرق العاصمة الجزائرية.

وأسفر الحادث عن " قتيل واحد وخمسة مصابين"، مشيرة إلى أن الضحايا هم خمسة اطفال تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و12 عاما، وفتى في الـ16 من العمر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أحد المصابين توفي في المستشفى لترتفع الحصيلة إلى قتيلين.

وذكرت وسائل إعلام أن القنبلة زرعت على ما يبدو من قبل مسلحين لتأخير تقدم قوات الجيش التي تلاحقهم عادة في هذه المناطق الجبلية.

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